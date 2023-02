Mis algab, kui soolaleivapidu lõpeb?

Räägitakse, et vastandid tõmbuvad. Uudishimu on võimas magnet − vähemalt üheks õhtuks. Aga kui esmane uudishimu saab rahuldatud? Kuidas leida siis ühisosa, mis paarisuhtes edasi viiks?

Kas vein või õlu? Kas külmkapp on pooltühi või pooltäis? Palud sa pidevalt vabandust? On sul "suhtlusradar" või mitte? Kas päris- või netikohtingud? Oled sa lohakas või korraarmastaja? Otsekohene või pelglik? Aval või kinnine? Mänguline või surmtõsine? Vaatad tantsusaadet või vihkad seda? Oled poliitiline või saadad poliitika pigem kuu taha? Lembe või eemalehoidev? Ülemus või alluv? Abielus või vallaline? On sul lapsi või pole? Tahad sa neid saada või ei tea ise ka enam, mida tahta? Oled enesekindel või lödisev? Vedel muna või kõvakskeedetu? Kas kõikmõeldavad suhtesobivuse testid meenutavad sulle ülekuulamist? Kas armastus esimesest pilgust on olemas?