Ida-Virumaa on pühapäeval vähendanud mahajäämust valimisaktiivsuses

Kui kuue eelhääletuspäeva jooksul hääletas Ida-Virumaa jaoskondades sedelitega ja elektrooniliselt kokku 18 575 valijat, siis pühapäeval on esimese viie tunniga lisandunud ligemale 8000 hääletajat.

Arvestades hääletamistempot Ida-Virumaal pühapäeva esimeses pooles on üsna tõenäoline, et valimisjaoskondade sulgemise ajaks kell 20 ületatakse ka neli aastat tagasi toimunud riigikogu valimiste osalusmäär 48,2 protsenti ja reaalne on ka 50 protsendi piiri ületamine.