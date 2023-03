Kohtla-Nõmmel avati tsiklinäitus

Aga lihtne see omaaegne elu ei olnud. Näituse avamises tekkis pisike paus, sest nurga taha peidetud Kalev Nauri Jawa, millega pidi lint läbi sõidetama, ei tahtnud kuidagi häält sisse võtta. Jah, tsikli või auto omamine tähendas kolm inimpõlve tagasi pidevat putitamist ja reguleerimist. Kord polnud sädet ja teinekord ei suutnud karburaator õiget segu teha. Mõneminutise jalaga veenmise järel võttis 1970. aasta kirsipunane unistuste pill õnneks hääle sisse ja näitus sai avatud.

Lisaks mootorratastele on näitusel väljas hulk omaaegseid mootorratastega seotud pilte ja dokumente. Kahjuks on aga info pildil olijate kohta puudulik või suisa olematu. Nii et kui te kellegi ära tunnete, siis andke muuseumirahvale kindlasti teada.