Naine loovutas kelmidele raha

Jõhvis said kaklema läinud neiud viga

4. märtsil teatati politseile, et Jõhvis Hariduse tänava korteris puhkes kahe 18aastase naise vahel konflikt, mille tagajärjel sai üks osapool viga.

Arve maksmisest keeldunud klient lõi taksojuhti

4. märtsil sai politsei teate, et Narvas Joala tänaval puhkes konflikt, kus 26aastane mees lõi taksojuhti, sest ei soovinud arvet maksta.

Ahtmes lõi mees naist

4. märtsil sai politsei teate, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Estonia puiestee kortermajas lõi 41aastane mees omavahelise konflikti käigus 28aastast naist.

Baari ees rünnati mehi

5. märtsil teatati politseile, et Jõhvi meelelahutusasutuse ees puhkes konflikt, kus kaks seni tuvastamata meest lõid 33- ja 34aastast meest.

Sillamäel tegutses keldrivaras

3. märtsil teatati politseile, et Sillamäel J. Gagarini tänaval on sisse murtud kahte keldriboksi ning varastatud elektritõukerattad ja mängukonsool. Vargusega tekitatud kahju mõlemal juhtumil on 600 eurot.