Sillamäel tegutsevad endiselt keldrivargad

Sillamäelt on viimastel päevadel tulnud mitmeid teateid keldritesse sissemurdmiste kohta. 6. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et viimase nädala jooksul on Sillamäel sisse murtud keldrisse ning varastatud sealt tööriistu ja kaablit. Vargusega tekitatud kahju on 470 eurot.