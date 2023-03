Petersoni ja Stalnuhhini valijaid ei tohiks alavääristada

Minu ülesanne on selgitada, et mitte kellegi valik ei ole õigem kui kellegi teise oma. Nii et kõik erakonnad ja kandidaadid, kes kandideerisid, olid Eesti Vabariigis lubatud. Ei olnud neid inimesi vangi pandud ega erakondi ära keelatud ja halvustada valijaid selle pärast, et nad on kellelegi hääle andnud, ei ole kohane.