Valitsuse esindajaks Ida-Virumaal saab Aivo Peterson

Valitsusliidu loomise läbirääkimisi pidavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid teatasid märtsi keskel, et otsustasid luua valitsuse Ida-Virumaa esindaja ameti. Esindaja ülesanne on parandada koostööd omavalitsuste ja keskvõimu vahel ning tugevdada riigi rolli Ida-Virumaal.

Siseminister, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ei näinud selles probleemi, et Peterson on praegu riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni peetud. "Ärgem siiski unustagem, et Eesti on õigusriik ning põhiseadus ütleb, et kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdlasena, kuni tema suhtes pole jõustunud süüdimõistev kohtuotsus," sõnas ta. Läänemets lisas, et uurimine võib kesta aastaid, enne kui jõustunud kohtuotsuseni jõutakse, ning sellel ajal saab Peterson edukalt Ida-Virumaal Eesti riigi hüvanguks tegutseda.