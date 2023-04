Bussis varastati rahakott ja kott

Kohtla-Järvel ja Kiviõlis rünnati tänaval mehi

22. aprillil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Järveküla teel löödi 19aastast noormeest.

22. aprillil teatati politseile, et Kiviõlis Keskpuiesteel lõi 24aastane mees 34aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

Naabrinaine lasi gaasi näkku

21. aprillil teatati politseile, et Narvas Pärna tänaval on omavahel tülli läinud naabrinaised. Kahjuks ei osanud üks naistest konflikti verbaalselt lahendada ning lasi 53aastasele naisele gaasi näkku. Kiirabi viis kannatanu tervisekontrolliks haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Jõhvis viidi keldrist paadimootor

21. aprillil sai politsei teate, et Jõhvis Rahu tänava kortermaja keldrist on varastatud paadimootor ja kõrgsurvepesur. Vargusega tekitatud kahju on 1500 eurot.