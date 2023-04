TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas lastetoetusi tuleks kärpida?

Foto: Põhjarannik

Arina Bojetskaja, kondiiter:

Ei ole vaja. Mul on kolm last, pole kerge toime tulla, aga kellel on lapsi rohkem, neil on veelgi raskem. Riik peab aitama või siis vähemalt juba antut mitte ära võtma. Toetused küll veidi kasvasid, ent hinnatõuse arvestades ei ole vanemad seda tõusu tunda saanudki. Lapsi ei sünnitata riigile, ent kui need lapsed ükskord suureks saavad, hakkavad nad tööle ja riigile makse maksma.