"Tunnetan, et komisjonil on klaaslagi ees ja komisjoni töös on vaja muudatusi. Seda võib-olla nii komisjoni liikmete koosseisus kui ka juhtimises," sõnas ta.

Aguri sõnul on noorsoo ja spordi valdkonnas palju lahendamata muresid. "Seis on suhteliselt tupikus." Probleemiks on tema väitel hoomamatu spordiklubide rahastus ja osa spordialade kättesaadavus. "Näiteks kus on suusatamine, vehklemine, rattasport jne. Neid võimalusi pole meie noortele," lausus Agur.