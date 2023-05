Ligi 80 aastat kuivalt seisnud Narva raekoja purskkaevus suliseb taas vesi

Iseõppijast Narva skulptor Boriss Ivanov astub aeg-ajalt Raekoja platsilt läbi, veendumaks veel kord, et kõik on ikka paigas ja vesi voolab nii, nagu peab.

Narvas hakkas tööle renoveeritud raekoja purskkaev, kus viimati sulises vesi enne Eesti okupeerimist ligi 80 aastat tagasi. Purskkaevu taastamisel oma käed külge pannud kohalik skulptor Boriss Ivanov tunnistab, et kogu konstruktsiooni tegemiseks oli tal nii vähe aega, et on lausa ime, et see avamise eel koost ei lagunenud.