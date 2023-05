Ahtmes rööviti terariista ähvardusel meest

Kelm jättis pensionäri rahast ilma

9. mail pöördus politseisse 74aastane naine, kellele helistas väidetav pangatöötaja, kes ütles, et naine peab sooritama ühe tehingu enda raha kaitsmiseks. Kannatanu laadis kelmide palvel telefoni RustDeski programmi, mille kaudu pidi ka Smart-ID PIN-koodi sisestama. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on kaduma läinud 1680 eurot.