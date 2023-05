Vaatamata sellele, et Venemaa-vastaste sanktsioonide raames tuleks riigil ja omavalitsustel Ida-Virumaal tegutsevate kommunaalfirmadega N&V ning Ekovir lepingud lõpetada, pole seda tehtud. Lepingukeeld kehtib selle tõttu, et ettevõtete omanik on juba üle poole aasta Nikolai Ossipenko abikaasa Natalia, kes on Vene Föderatsiooni kodanik.