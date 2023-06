MADIS KALLAS ⟩ Kui hääbub maaelu, kannatavad ka linnad

Minule on enesestmõistetav, et igas Eesti paigas peab olema hea elada. Ükskõik, kas inimene on otsustanud elada mõnes suurlinnas või väikeses Eesti kohas − elementaarsed asjad, nagu algkool, lasteaed, pood, turvatunne või elekter, peavad olema tagatud.

Linlased sõltuvad elust maal

2023. aasta alguse seisuga elas Eestis 1 368 917 inimest, neist umbes 640 000 Harjumaal, sealhulgas 460 000 Tallinnas. Inimesed on liikunud maapiirkondadest linnadesse eri põhjustel: linnas leiab lihtsamini töö, teenused on kättesaadavamad, olemas on rohkem lasteaedu ja koole ning suurem valik poode. Selles ei ole kahtlustki, et linlastele on mugavused ja vajadused paremini tagatud.

Aga meie linnade elekter ja soojus tuleb maalt, meie toit tuleb maalt, meie tooted tulevad maalt. Inimestele meeldib käia Pärnus suvitamas, puhata Eesti saartel, käia talvel Ida- või Lõuna-Eestis suusatamas. Need asjad ei oleks võimalikud ilma maaelu, seal elavate inimeste ja kohalike kogukondadeta.

Oleme olukorras, kus peaaegu pooltel omavalitsustel on väga raske oma inimestele isegi baasteenuseid pakkuda.

Kuid elu maal on ikka hääbumas. Omavalitsustel on üha keerulisem pakkuda inimestele vajalikke teenuseid. Seda seetõttu, et pole piisavalt tööealisi inimesi, kelle maksurahast hoida kohalik elu käimas. Põllumajandus ja tööstus, aga ka teiste valdkondade ettevõtted, on kimpus tööjõupuudusega, kuna maal ei ole piisavalt töökäsi ning linnakeskkond iga äritegevuse jaoks ei sobi.