Sinimäel lõhutud monumentidel pole omanikku

"Selgust meil nende mälestusmärkide omaniku suhtes siiani pole. Aga me oleme kokku leppinud, et linna kommunaalettevõte teeb need korda, samal ajal alustab linn nende mälestusmärkide peremehetuks tunnistamise protsessi, et lõpuks saada need enda bilanssi," sõnas Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Tema sõnul pole linnal õnnestunud leida ühtegi dokumenti selle kohta, kuidas need mälestuskivid sinna said ja kellele kuuluvad. "Mul on info, et riigi poolt said nad kunagi 1990ndatel sinna paigaldatud," sõnas ta. Iljin lisas, et kui kivid eelmisel korral pronksiöö sündmuste ajal lõhuti, siis tegi toonane Vaivara vald need oma kulul korda. "Nüüd siis teeb Narva-Jõesuu linn. Aga olgem ausad, kui meie seda ei tee, siis ei hakka seda keegi tegema," arvas linnapea.