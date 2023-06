Jõhvi gümnaasiumi õue kaunistavad alates neljapäevast lilled, mis moodustavad Jõhvi kihelkonna seeliku mustri. "Lilled on meie keemiaõpetaja kasvatatud ja kastid otsast lõpuni õpilaste ehitatud, need said oma kohale riigigümnaasiumide valikkursuste nädalal," selgitas juhendaja Riina Vaht.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik