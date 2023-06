Raskelt haiget mängiv kelm pettis raha välja

Politseisse pöördus Kohtla-Järvel elav naine, kellele kirjutas Facebooki kaudu kelm, kes rääkis naisele, et tal on lõppfaasis ajuvähk, kuid soovib kannatanule anda 500 000 eurot. Naisele saadeti pangalink, et raha üle kanda, mille järel ta sisestas enda Smart-ID PIN-koodid. Hiljem kannatanu avastas, et ta pangakontolt on kadunud 450 eurot.