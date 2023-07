Juhan saab Urvele oma põlluveerelt rukkililli kinkida. Koolmeistri talu silti kannab kunagine saunamaja, mis on saanud teise korruse ja ihu harimise asemel on seal nüüd perenaise käsitöökoda. "Siin on nii hea! Kedagi ei ole ümberringi. Naabrid käivad suviti, talvel oleme omaette," kiidab pererahvas. Erinevalt naabrite puudusest maapuudust ei ole: maad on kokku 27 hektarit ja kõik on ka kasutuses − põldu harib lapselaps.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik