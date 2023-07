Kortermajade projekt on mitmeti mõistetav ja segane

IVIA on kohalike omavalitsuste osalusel tegutsev organisatsioon, mille eesmärk on luua tingimused ettevõtluseks, kuid see ei tähenda sugugi, et tal endal peaks äritegevuses (antud juhul kinnisvara) eeliseid olema. Jõhvis on minu teada veel kaks-kolm firmat, kes on täpselt samuti elumajade ja -rajoonide ehitamisest huvitatud. Jõhvi võimude suhtumist neisse võib aga kirjeldada sõnadega "see kõik pole tõsiselt võetav".