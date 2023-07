Pippi Lotta Enok alustab juunioride MMil medalijahti

Pippi Lotta Enok on sel aastal USAs parandanud isiklikke rekordeid peaaegu kõigil üksikaladel, millest kõige silmapaistvam tulemus on kaugushüppes − 6.65. Ta on öelnud, et tänavuse hooaja kõige tähtsamad võistlused on juunioride maailmameistrivõistlused, kus ta tahab olla parimas vormis ja seitse ala võimalikult maksimaalse tulemusega kokku panna. Kui see õnnestub, on medalile jõudmine realistlik eesmärk. Kui väga hästi õnnestub, siis on isiklike rekordite põhjal võimalik heidelda ka meistritiitli eest.