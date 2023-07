Narva hakkab Tallinna maanteed laiendama

Laiendama hakatakse Tallinna maantee parempoolse külje alguslõiku, et muuta juurdesõit Lidli kauplusele senisest ohutumaks. Tee laiendamise tulemusel muutuvad sõidukite ja jalakäijate liiklusskeemid ning ehitatakse ümber ka tänavavalgustus.

Töövõtja on Harjumaal registreeritud ehitusfirma Tuurmaa, kes saab selle töö eest Narvalt 144 856 eurot (koos käibemaksuga). Narva linnavalitsuse teatel katab suurema osa kuludest − 96 000 eurot − Lidl, ülejäänud raha − 48 856 eurot − tuleb linnaeelarvest.

Narva võimud on varem tunnistanud, et Tallinna maantee nimetatud lõik jäi ümber ehitamata arusaamatuse tõttu. Seda ei planeeritud ei Lidli kaupluse ehituse ajal käesoleva aastakümne alguses ega ka praegu lõpule jõudva ringristmiku ehitusel ning see lühike, 50 meetri pikkune maanteelõik jäi erinevate projektide piirile. Seetõttu oli Narva sunnitud 2021. aastast kavandama eraldi tee-ehitust, mis järgmisest nädalast lahti lähebki.