Eestlane kannatab lõputult valu ja vaeva, enne kui viimases hädas arsti juurde läheb. Aga siis on asi juba nii hull, et tema suust kostab karjatus: "Doktor, appi, ma enam ei suuda!". Ja arst mõtleb endamisi: "Kus te varem olite, nüüd on juba hilja!", aga välja öelda ta seda muidugi ei saa.