Kulgu sadamasse paigaldati ujuvkai

Ida-Virumaal on kümmekond väikesadamat. Maakonna põhjarannikul, sealhulgas Narva jõe alamjooksul, paikneb neli väikesadamat: Purtse, Toila, Narva-Jõesuu ja Narva. Sillamäe linn on samuti huvitatud väikesadama ehitamisest ning põhiprojekti etapis on juba olemas ka ehitusprojekt. Siseveekogudel, sealhulgas Narva jõe ülemjooksul ja Peipsi järvel, on kokku viis väikesadamat: Kulgu, Kuningaküla, Vasknarva, Alajõe ja Rannapungerja.