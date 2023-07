Pühapäeval sai häirekeskus teate, et Narva-Jõesuu metsast leiti naise surnukeha. Naise riietus ja teised tunnused viitavad politsei teatel sellele, et suure tõenäosusega on tegemist juunis Sillamäel kadunuks jäänud Jekaterinaga. Esialgsel hinnangul ei ole põhjust kuritegu kahtlustada.