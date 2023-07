Gaasipliidimüüja avas oma pangakonto kelmile

Narva naine soovis Facebooki kaudu müüa gaasipliiti. Temaga võttis ühendust naine, kes kinnitas, et just sellist pliiti ta osta tahakski, ning saatis raha ülekandmiseks veebilingi. Heausklik pliidimüüja avas selle ja sisestas seejärel ekraanil avanenud keskkonnas oma pangaandmed, et vaadata, kas pliidi eest on raha üle kantud. Tegelikult võeti sel moel pliidimüüja enda kontolt 280 eurot ära.