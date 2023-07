Sompas voolas veri

Lõi noormehe haiglasse

Naistel läks trepikojas löömaks

Poeg lõi isa

Naine kaotas "laenutõrjeoperatsiooniga" kelmidele ligemale 10 000, mees 5000 eurot

Narvas elav naine jäi uskuma talle helistanud kelmi, kes ütles, et on politseiametnik ja teab, et naise nimele üritatakse parajasti laenu võtta. Tema juhiseid järgides laadis naine oma arvutisse programmi ja sisenes internetipangas oma kontole. Hiljem avastas naine, et sellise "laenutõrjeoperatsiooni" käigus oli tema arvelt kadunud 9700 eurot.