Kelmide muinasjuttu uskunud mees kaotas 7800 eurot

Narvas elav mees sai kõne tundmatult numbrilt. Helistaja väitis, et on politseiametnik, kes teab, et parajasti püütakse mehe nimel internetis laenu võtta. Kõnega liitus väidetav pangatöötaja, kelle juhiste järgi paluti mehel telefoni alla laadida AnyDeski programm ning sisestada enda pangaandmed. Mees tegigi seda, mida tundmatud inimesed tal teha soovitasid, ning jäi selle tagajärjel ilma tema pangakontol olnud 7800 eurost.