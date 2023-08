TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas kasutate iseteeninduskassasid?

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Želnovatõi, firmajuht: Ei, sest mul ei ole selleks vajadust. Sisseoste teeb meil tavaliselt abikaasa, minu põhiülesanne on raha teenida ning mõnikord ka kotid poest koju tuua, kui asju või toidukraami palju on.

Valeri Afonin, töötav pensionär: Loomulikult, sest see on väga mugav, eriti kui korvis on vaid paar asja. Siis pole mõtet müüja juurde järjekorras seista, kuna enamasti lähevad sinna need inimesed, kel korvis rohkem kraami.

Aili Kuldmets, pensionär: Ei kasuta. Ilmselt seepärast, et ma lihtsalt kardan igasugu automaate − olen eakas inimene ja tänapäeva tehnoloogiad on mulle võõrad. Müüjaga on lihtsam asju ajada.

Kalev Mae, pensionär: Ei kasuta. Vist sellepärast, et pole harjunud. Ja tegelikult on minusugusel eakal inimesel alati meeldiv, kui keegi sulle "tere" ja "aitäh" ütleb − automaadiga ju suhelda ei saa. Seepärast on kauplustes müüjaid ikka vaja.