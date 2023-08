JUHTKIRI ⟩ Vandaalide karistamist tuleks rohkem avalikustada

Tegelikult ongi üks põhjus, miks sageli nii jultunult tegutsetakse, kartmatus, et sulle jälile saadakse. Selline kindlus võib aga ka saatuslikuks saada, sest nagu vanasõnagi ütleb: kus tegijaid, seal nägijaid. Ja tänapäeval on neid nägijaid avalikes kohtades tänu turvasüsteemide ja videotehnika arengule aina rohkem. Nii on nüüdseks kätte saadud Kohtla-Järve näitust lõhkunud lapsed. Samuti on sotsiaalmeediasse jõudnud nii mõnedki pildid maapiirkondades tegutsenud laste kampadest, keda kohalikud pahategudes kahtlustavad.