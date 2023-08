Veok sõitis pööret teinud sõiduautole otsa

Libapolitseinik pettis narvalannalt raha välja

10. augustil helistas end politseinikuna tutvustanud inimene Narvas elavale naisele ning teavitas, et naise nimel püütakse tema enda teadmata laenu võtta. Tehingu katkestamiseks palus väidetav politseinik naisel oma arvutisse laadida AnyDeski programmi ning siseneda oma netipanka. Naine nii ka tegi ning avastas hiljem, et tema pangakontolt on maha võetud 4828 eurot.