Kohtla-Järve sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlaku sõnul on juba esimesed nädalad näidanud, et sotsiaaltransporditeenuse järele on nõudlust. "Varem tellisime seda teenust, nüüd aga pakume ise. See ei tule linnale mitte ainult odavam, vaid saame selle pealt isegi teenida," rõhutas ta.