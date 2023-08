Ukrainat toetav Venemaa bänd andis Jõhvi Mihkli kirikus ebatavalise kontserdi

"Pool aastat tagasi, Venemaa-Ukraina täiemahulise sõja aastapäeval, salvestasime kirikus video, kuid siis polnud meil publikut," rääkis ta. "Nüüd on saal rahvast täis ja tunne on hoopis teine − ebatavaline ja sümboolne. Tähendab, jumal on meiega. Kõik need poolteist aastat oleme mina ja mu bänd teinud kõik selleks, et toetada Ukrainat tema võitluses vabaduse eest. Teeme seda ka edaspidi − nii kaua kui vaja ja nii palju kui võimalik. Just seepärast olemegi täna siin."