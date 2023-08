Septembris hakkab Auverest tulema põlevkivi-rehviõli

Augusti keskpaigas jõudis Rootsist Sillamäe sadamasse laev, millelt kopp tõstis maha 1670 tonni rehvipuru. Sadamas laaditi see kummipuru veokitele, mis voorisid 30 kilomeetri kaugusele Auveresse. Seal asuva Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power õlitehases hakatakse seda toorainena lisama põlevkivile, et see pürolüüsi protsessi käigus õliks kuumutada.