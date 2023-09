Kord aastas kogunevad kohalikud potipõllupidajad ja külalised Ida-Virumaa suurima aiandusühistu platsile, et kuulata kontserti ning osta kohalikku mahepõllundustoodangut.

Eestis on harjutud pidama salapäraseks Sillamäe linna selle nõukogudeaegse suletud staatuse pärast. Kuid kui paljud teavad, et Sillamäe külje all asub Eesti suurim aiandusühistu, mis oma mastaapidelt oli kunagi ka Nõukogude Liidus üks suuremaid? Põhjarannik külastas seda erilist paika eelmisel laupäeval, kui siin toimus teist aastat järjest Briti Nõukogu toetusel aednike päev.