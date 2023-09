Ljudmila Tšumakova poole aasta möödudes toonases õnnetuspaigas. 28. veebruar on nüüdsest tema teine sünnipäev. Tänu videosalvestisele õnnestus kindlaks teha, et jää kukkus just nimelt Narva volikogu katuselt, ning seetõttu peavad juhtunu eest vastust kandma linnavõimud.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik