Kohtla-Järve ja Jõhvi piirile on kavas rajada kaks kortermaja

Kuusmiku sõnul on kokku lepitud, et Jõhvi ja Kohtla-Järve algatavad ning viivad läbi kortermajade ehitamiseks detailplaneerigud. IVIA, mille asutajate hulka kuuluvad samuti need kaks omavalitsust, rahastab planeeringu läbiviimist ja toetab koostajat tehniliste andmetega. "Eesmärk on viia planeeringud läbi võimalikult kiiresti, ühe aastaga," ütles Kuusmik, lisades, et kui see õnnestub, saab ehitust alustada 2025. aastal ning 2026. aastal on need majad valmis.