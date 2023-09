TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kui kindlalt tunneb ennast noor pere?

Foto: Peeter Lilleväli Argo Keerme, automaaler: Kui käed-jalad otsas ja liiguvad, siis minu ametis töö niipea ei lõpe. Väikese kriimu või plekimõlkimisega autosid teisele poole maakera odava tööjõuga maadesse remonti ju ei saada.

Foto: Peeter Lilleväli Viktoria Hruštšjova, hooldaja: Ma ei ole liiga kindel. Elanikkond küll vananeb ja tööd peaks minu erialal jätkuma, aga muret teeb terve piirkonna areng. Keegi ei taha elada kohas, kus kõik on lagunev ja räämas ning töökohti pole.

Foto: Peeter Lilleväli Daria Ojaliiv, mänedžer: Ma olen juba loomult optimist, et saan hakkama. Aga on veel palju, mis minust ei sõltu. Olgu see siis kvaliteetne meditsiin või kodukoha kõnni- ja sõiduteede kvaliteet. Ja siin on palju arenguruumi.

Foto: Peeter Lilleväli Karina Männimaa, hooldaja: Optimistina ütlen, et kõik on ikka enda teha. Kui käärid käised üles ja ise teed, saad elus hakkama. Peaasi, et ka riik ja kohalik omavalitsus saaks üldiste asjadega hakkama, et elukeskkond oleks mõnus.