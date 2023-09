Virve Linderi juhitava Kohtla-Järve linnavalitsuse ametis püsimine on olnud heitlik nagu toss tuule käes esimestest päevadest alates. Kuid see on kestnud nii juba ligemale kaheksa kuud.

"Siin tuleb töötada nii, nagu oleks iga päev viimane. Me püüame ära teha võimalikult palju häid asju selle aja jooksul, mis meile on antud selles poliitilises situatsioonis, mis Kohtla-Järvel on," ütleb Virve Linder, kes on Kohtla-Järvel vähemusvalitsuse eesotsas vastu pidanud ligemale kaheksa kuud. Kuid teda linnapea kohalt tõrjujate leer on volikogus taas jõudu kogumas.