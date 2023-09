Kesklinna põhikooli uue maja üldehitustööd on valmis ja majal siltki küljes. Neljapäeval käis maja ümbruses teede ja platside rajamine. Oodata tuleb veel ka sisustuse saabumist.

Niigi suure laenukoormuse all ägav Kohtla-Järve linn võtab kaks miljonit eurot laenu, et lõpetada Kesklinna põhikooli uue maja ehitus, mis on läinud algul plaanitust ligemale kaks korda kallimaks.