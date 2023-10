PÄEVA PILT ⟩ Hüvastijätu ringkäik vanas koolimajas

Muinsuskaitsepäeva ekskursiooni juhtinud põlevkivimuuseumi direktori Ainar Varinurme sõnul oli see ilmselt viimane selline suurem ringkäik selles majas. Arhitekt Anton Soansi projekteeritud ja 1939. aastal valminud koolimaja, kus õppisid kümned tuhanded Kohtla-Järve ja ümbruskonna inimesed, on olnud aastaid kasutuseta. Hoone laguneb ja üha rohkem on seal neid osi, kuhu minek ei ole enam ohutu.