TÄIENDATUD ⟩ Riigikohus pani Auvere õlitehase ehituse seisma

Kohus märkis, et põhiseadus kohustab Eesti riiki andma selle eesmärgi saavutamisse proportsionaalse panuse. Selleks on omakorda aegsasti vaja kehtestada realistlik ja õiguslikult siduv etapiviisiline ja sektoripõhine heitekoguste jaotuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Sellise kava puudumine looks lähiaastatel paljude tegevuste lubatavuse küsimuses isikutele suure ebakindluse.

Riigikohus mõistis ka Narva-Jõesuu linnalt mittetulundusühingu Loodusvõlu kasuks välja menetluskulud enam kui 15000 eurot.

Õlitehast rajava Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et tänaseks on suur osa tehasest valmis ehitatud. Valminud on kondensatsiooniosakond, paigaldatud retort ja lõpetatud turbiinihoone ehitus. "Üle 65% investeeringust tehase ehitusse on juba tehtud ja partneritele välja makstud. Lepingutega on kaetud üle 90% ehitusest," ütles Vainola, kelle sõnul ulatub kogu investeering 353 miljoni euroni.

"Arusaadavalt lähtuvad kõik edasised tegevused kohtuotsusest, seadustest ja Eesti kliimaeesmärkidest. Riigikohtu otsus ütleb, et Narva-Jõesuu linnavalitsus peab jätkama ehitusloa menetlust, sealhulgas tuleb välja selgitada fenoolvee käitlemise ja kliimatundlikkusega seotud keskkonnamõju ning ehitise kasutamisega kaasnev mõju Puhatu linnualale ja teha selleks vajalikud menetlustoimingud. Juba hinnatud keskkonnamõjusid uuesti hindama ei pea. Kui need aspektid on uuritud, saab Narva-Jõesuu uuesti väljastada ehitusluba ehituse jätkamiseks," sõnas Vainola.