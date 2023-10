MIHKEL NESTOR ⟩ "Emaduslõivul" on tugev seos vanemahüvitise tingimustega

Eestis teenivad lastega naised ligi 25% vähem kui lasteta naised. Seejuures oli emade keskmine töine tulu ka seitse aastat pärast lapse sündi keskmiselt kolmandiku võrra väiksem kui enne lapse sündi. Sellega sarnanes Eesti liberaalsete tööturgudega riikidega nagu Suurbritannia või USA, samas kui Põhjamaades on palgaerinevus oluliselt väiksem.

Sel nn emaduslõivul on omakorda tugev seos lapsehoiuteenuste kättesaadavuse ja vanemahüvitise tingimustega. Mida heldem on vanemahüvitis, seda kauem veedavad emad tööturult eemal, see aga vähendab nende hilisemaid sissetulekuid.

Tallinna ülikooli uuring toob poliitikasoovitustena välja ennekõike vajadust ühiskonda palgalõhe teemal rohkem harida, ent nimetab meetmetena ka palkade avalikustamist ja laiapõhjaliste palgakokkulepete soodustavat rolli erinevuse vähendamisel. Ühiskondlik arutelu sel teemal on kindlasti oluline.

Ent oluline on säilitada diskussioonis avatud meel. Kas kurta ainult palgalõhe üle või väärtustada samal ajal ka kõrget tööhõivet? Kas ühiskondlik ootus on, et mehi ja naisi töötaks võrdselt igal ametikohal? Kas naiste-meeste roll väikelapsevanemana peab olema 50/50 võrdne? Või tuleb erinevused rahaliselt kompenseerida?