ANVAR SAMOST ⟩ Kurb tõsiasi: välisinvesteeringuid Eestisse enam ei tule

Mitmed ettevõtted on oma tootmisi ka Eestist ära kolinud. See oleks vastuvõetav, kui põhjuseks oleksid vaid kasvanud tööjõukulud − nagu oli alates 2000. aastate algusest − ja saaksime tõdeda, et väikeste palkadega töökohad asenduvad sellistega, kus rohkem makstakse. Tegelikult pole Eestisse juba mitu aastat suuri välisinvesteeringuid tulnud hoopis halvematel põhjustel.

Esiteks on Eesti julgeolekuriskid pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist vallutussõda Ukraina vastu, kasvanud ebameeldivalt kõrgeks. Sellega ei ole kiiresti võimalik midagi ette võtta. Oleme läänemaailma piiririik, kelle kõrval laiub ettearvamatu kurjuse impeerium.

Teine põhjus puudutab peamiselt tööstusettevõtteid, aga ka näiteks suuri andmekeskusi. Pikka aega tehtud ekslike energiapoliitiliste valikute tõttu on elektri hinnad Eestis juba kaks aastat kordi kõrgemad kui naabrite juures Soomes ja Rootsis. Neidsamu valikuid suunanud kõrge riigiametnik ütles just intervjuus ERRile, et enne kolme aastat asjad ei parane, kuid karta on, et see on liiga optimistlik vaade. Energeetika on valdkond, kus kõik otsused on kapitalimahukad ja nende mõju kestab aastakümneid. Investorid teavad seda hästi.

Kolmas ja kõige olulisem õnnetus välisinvesteeringutega on see, et Eesti ametnikud ja poliitikud enam ei tahagi, et keegi midagi kuhugi rajaks. Tartu tselluloositehase näide hakkab juba ununema, kuid hoiatusena toimib see endiselt.