JUHTKIRI ⟩ Kus on rohereformi mõjuhinnang ja kompleksluba?

Viimane on väga õige tõdemus. Kuid küsimus on, kas seda on kavas teha sisuliselt või näiliselt. Selles osas on tööpõld väga lai, sest kogu rohepöörde teemaga on hägusust ja segadust tunduvalt rohkem kui selgust. Alates kas või arusaadavast defineerimisest, mis asi rohereform on, miks seda tehakse, millised on sellest saadavad võidud ja kaotused, keskkonnaalased, majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud ning hind.