ANVAR SAMOST ⟩ Kui kaua kestavad uued jõuvahekorrad Eesti poliitikas?

Aga loomulikult on Reformierakonna toetuse kukkumisel ka laiemad põhjused, mis samuti suures osas seotud peaministri isikuga. Kohe pärast valimisi ootamatult võetud suund maksutõusudele, mille kohta Kallas ise ütles, et valimistel poleks saanud sellest rääkida, sest nii pole populaarne. EKRE-le pideva vastandumise tulemusena üle võetud retoorika. Uute maksude kiirkorras riigikogust läbirammimine. Soovimatus tegelda inflatsiooni ja poolteist aastat kestnud majanduslangusega. Silmatorkav ülbus. Ebapopulaarse rohepöörde turbole panek.

Eesti 200 on Reformierakonnaga valitsuses oldud poole aastaga näidanud end projektiparteina, kellele eelnevalt projitseeritud ootused on reaalsusega kohtudes tühjaks osutunud. Erakonna loosungi on tahtmatult sõnastanud esimees Lauri Hussar: "Lahendus on lihtne − tuleb leida lahendus."

Keskerakonna toetuse langus on sisemise võitluse tulemus. Mihhail Kõlvarti ja Jüri Ratase tige vastasseis jättis haavad, mille ravimine näib võitjale üle jõu käivat. Vaevalt et Kõlvart tahtis Keskerakonnast venekeelse valija nišiparteid teha, aga nii on see viimase paari kuu küsitluste keelepõhiseid tulemusi vaadates läinud. Lisaks on Tallinna linnapea näidanud üllatavat ükskõiksust üleriigilise poliitika vastu.