Kristina Kivikalju on intervjuule saabudes lõpetanud äsja öövahetuse, aga ühtegi väsimuse märki temast välja ei loe. See ei tähenda, nagu hooldaja töö oleks meelakkumine. Lihtsalt inimeste abistamine sobib talle.

"Olen alati öelnud, et seda tööd ei saa teha ainult raha pärast. On teada, et hooldustöötaja töötasu ei ole väga suur, aga olen siin majas töötanud peaaegu üksteist aastat. See on saanud südamelähedaseks ja on mulle huvitav − alati leiab uusi väljakutseid."