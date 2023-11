Aasta tagasi oli Kohtla-Järve sotside liider Eduard Odinets resoluutselt seda meelt, et korruptsiooniskandaalis kahtlustuse saanud ametnikud ei tohi olla linnavalitsuse liikmed. Teisipäeval hääletas ta aga selle poolt, et tookord abilinnapea ametist tagandatud Evelyn Danilov saaks taas Kohtla-Järve abilinnapeaks. Danilov on varem olnud ka Jõhvi abivallavanem ning Nikolai Ossipenko valimisliitude kampaaniajuht Jõhvis ja Kohtla-Järvel.