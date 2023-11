Majandusvaldkonna abilinnapeaks sai juhtimiskogemuseta senine linnavalitsuse geoinfospetsialist Aleksandr Keivabu ning hariduse ja kultuuri valdkonna abilinnapeaks Jõhvi Kesklinna kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja spordikooli treener Deniss Šalkauskas, kes on ka üks Eesti paremaid keskmaajooksjaid. "Olen kohtunud nendega ja veendunud, et need inimesed saavad oma tööga hakkama," ütles Kaselo.