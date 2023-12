Mu ema oli pensioniikka jõudmas ja tal tekkis soov kolida Sillamäele, sõbrannale lähemale. Tulin talle korterit otsima ja miski mu sees jonksatas: roheline, rahulik linn, meri, õhk... Tallinnas jooksma minekuks pidin esmalt autosse istuma ja linnast välja sõitma, siin aga on kõik jalutuskäigu kaugusel. Juhtumisi pakuti mulle siin ka tööd. Mõtlesin järele ja kolisimegi koos emaga siia. Muide, Sillamäelgi on suurepärased sportimisvõimalused, nii et selles mõttes pole ma midagi kaotanud.