ERIK GAMZEJEV ⟩ Uute kortermajade ehitamine on Eesti piirkondliku arengu mõõdupuu

Hea, et praegune linnapea kuulus juba varem Kohtla-Järvel kortereid ostes nende hulka, kes võttis riski, uskudes, et sellel linnal hakkab minema paremini kui eelnevatel aastakümnetel. Praegugi rõhutavad paljud poliitikud, et idavirulased peavad ise rohkem uskuma oma piirkonna arenguvõimalustesse.

See üleskutse kõlab kummalisena, sest suur osa siiani Ida-Virumaal elavaid inimesi ongi oma kandi suurimad patrioodid, kes mitte ei pillu loosungeid, vaid tegutsevad kõikvõimalikele ebasoodsatele välisteguritele vaatamata selle nimel, et selles kandis poliitikute poolt aastakümneid räägitud suur potentsiaal lõpuks ka tulemusi tooks.

Iseenesest on hea, et ka praeguses valitsuses regionaalministri ametis olev Madis Kallas on hiljutine Saaremaa omavalitsusjuht, kes teab väga hästi, milline on tegelik elu ja tegelikud probleemid pealinnast kaugemal. Samas oli tema esinemisest tolsamal Jõhvi konverentsil tunda, et ega valitsuse laua taga temaga samal lainel olevaid ministreid liiga palju ole.